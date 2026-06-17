Die Energiewende ist längst keine Frage des Ausbaus allein - sie ist zunehmend eine Frage der Prozesse. Insbesondere beim Netzanschluss zeigt sich, wie stark technische Transformation von organisatorischen und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt. Mit dem dynamischen Wachstum von Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität steigen die Anforderungen an Verteilnetzbetreiber erheblich. Gleichzeitig erhöhen strenge regulatorische Vorgaben, etwa aus. EEG und EnWG-Novellen, den Anpassungsdruck und verpflichten zum Aufbau digitaler Netzanschlussportale. Gleichzeitig bleiben personelle Ressourcen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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