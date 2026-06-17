© Foto: Oliver Berg/dpaBayer greift nach einem Milliarden-Hoffnungsträger für Augenleiden. Doch PER-001 ist noch nicht zugelassen - gelingt der nächste große Coup?Bayer hat laut einer Mitteilung vom Mittwoch die Übernahme des US-amerikanischen Biopharmaunternehmens Perfuse Therapeutics abgeschlossen. Der deutsche Gesundheits- und Agrarkonzern zahlte 300 Millionen US-Dollar im Voraus. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich vorbehaltlich erfolgsabhängiger Meilensteinzahlungen auf 2,45 Milliarden US-Dollar. Das Zielunternehmen wird vollständig in Bayer integriert. Perfuse Therapeutics entwickelt einen niedermolekularen Endothelinrezeptorantagonisten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung zur Behandlung von …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017Den vollständigen Artikel lesen
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