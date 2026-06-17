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Reminder: Medienkonferenz morgen, 18. Juni - Livestream Link



17.06.2026 / 11:00 CET/CEST





Basel, 17. Juni 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne erinnern wir Sie an unsere Medienkonferenz von morgen, Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited), Messe Basel. Einlass ab 9.30 Uhr.

Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) werden die neue internationale Plattform vorstellen, die MCH Group und Informa Markets gemeinsam lancieren.

Wenn Sie vor Ort teilnehmen möchten, bitten wir um eine Anmeldung via E-mail an media@mch-group.com.

Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, bieten wir die Möglichkeit, die Konferenz per Livestream zu verfolgen:

Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

Media Contact

MCH Group AG

Head of Group Media and Public Affairs

Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com