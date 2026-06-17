MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Basel, 17. Juni 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne erinnern wir Sie an unsere Medienkonferenz von morgen, Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited), Messe Basel. Einlass ab 9.30 Uhr.
Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) werden die neue internationale Plattform vorstellen, die MCH Group und Informa Markets gemeinsam lancieren.
Wenn Sie vor Ort teilnehmen möchten, bitten wir um eine Anmeldung via E-mail an media@mch-group.com.
Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, bieten wir die Möglichkeit, die Konferenz per Livestream zu verfolgen:
Über die MCH Group
Media Contact
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2348052
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|/ EQS News-Service
2348052 17.06.2026 CET/CEST