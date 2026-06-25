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MCH Group und Jupiter Festival Miami gehen strategische Partnerschaft ein



25.06.2026 / 13:30 CET/CEST





Medienmitteilung Basel, 25. Juni 2026 Die MCH Group geht eine strategische Partnerschaft mit Jupiter Festival Miami ein und schafft damit eine neue globale Plattform für die Medien-, Entertainment- und Sportbranche - einen Treffpunkt, an dem die Branche zusammenkommt und Impulse für die Zukunft des Sektors setzt. Das Jupiter Festival Miami ist ein global ausgerichtetes Branchentreffen für Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Entertainment und Sport. Die MCH Group bringt ihre Erfahrung im Aufbau internationaler Veranstaltungsplattformen sowie ihr globales Netzwerk ein und unterstützt das Jupiter Festival dabei, sich als zentraler Treffpunkt der globalen Medien-, Content- und Entertainmentbranche zu etablieren. Im Rahmen der Partnerschaft hat die MCH Group eine Beteiligung von 20 Prozent am Jupiter Festival erworben. Die Premiere findet vom 6. bis 9. Oktober 2026 in Miami, Florida, statt. Als Business-Festival einer neuen Generation verbindet es hochkarätige Insights, kuratiertes Networking und immersive Erlebnisse für konkrete geschäftliche Ergebnisse. Andrea Zappia, Group CEO a.i., MCH Group: «Das Jupiter Festival ist für uns eine optimale Gelegenheit, unsere Expertise im Aufbau internationaler Plattformen einzubringen - in einem Ökosystem, das sich im tiefgreifenden Wandel befindet und einen globalen Treffpunkt benötigt.» «Eine Plattform mit diesem Anspruch aufzubauen, erfordert Partner, die das zuvor auf höchstem Niveau geleistet haben», sagt William Mellis, CEO und Mitgründer des Jupiter Festival. «Die MCH Group hat einige der bedeutendsten kulturellen und kommerziellen Plattformen der Welt geschaffen und erfolgreich ausgebaut. Ihr Vertrauen in das Jupiter Festival ist eine starke Bestätigung unserer Vision, den globalen Treffpunkt für Content zu schaffen - einen Ort, an dem die Branche zusammenkommt, um Geschäfte zu machen und die Zukunft zu gestalten. Gemeinsam bauen wir etwas auf, das es für die Medien-, Entertainment- und Sportbranche so noch nie gegeben hat.» Weitere Informationen zum Jupiter Festival Miami finden Sie unter www.jupiter-miami.com . Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Media Contact

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