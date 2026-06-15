MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Basel, 15. Juni 2026
MCH Group und Informa Markets gehen eine Partnerschaft ein und lancieren eine neue internationale Plattform. Sie verbindet Asien und Europa - ausgerichtet auf die heutigen Anforderungen der Schmuck- und Uhrenbranche.
Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) laden Sie herzlich zur Medienkonferenz am Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited) ein. Einlass ab 9.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich per E-Mail an media@mch-group.com an.
Über die MCH Group
Media Contact
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2345382
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2345382 15.06.2026 CET/CEST