Die Produktion von Batterien in Deutschland hat 2025 gegenüber dem Jahr davor wieder deutlich zugelegt. Dies verkündete der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Dienstag und bezog sich dabei auf die Umsatzvolumina. So sei die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien um 28 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gestiegen. Über alle Batteriechemikalien hinweg erreichte die Produktion nach einer Talsohle im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch von 8,1 Milliarden Euro geklettert. Dies ist vom ZVEI zufolge ein Plus von elf Prozent. Das Gesamtvolumen erreichte 22,4 Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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