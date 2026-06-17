Zürich - Die US-Fahrdienstplattform Uber und das chinesische Technologieunternehmen WeRide wollen noch 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in der Region Zürich einführen. Damit könnte Zürich zur ersten Region der Schweiz werden, in der Fahrgäste autonome Taxis über eine App buchen können, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Der Start steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Die Fahrten sollen über die Uber-App gebucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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