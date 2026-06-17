Hamburg/Genf - Die weltgrösste Reederei MSC hat einem Pressebericht zufolge ein Auge die Containerreederei Hapag-Lloyd geworfen. MSC-Patron Gianluigi Aponte würde gern beim deutschen Rivalen einsteigen und bei der Nummer fünf der Branche auf Sicht die Mehrheit übernehmen, berichtet das «Manager Magazin» unter Berufung auf Insider. Aponte klopfe schon länger bei den Haupteignern von Hapag-Lloyd an und gebe seine Ambition trotz allgemeinem Abwinken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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