Der Donnerstag hält für Anleger gleich mehrere marktbewegende Entscheidungen bereit - von Wolfsburg bis Brüssel.Volkswagen steht am Donnerstag im Mittelpunkt: Auf der Hauptversammlung in Wolfsburg treffen Aktionäre einen Konzern im Umbau - mit allem Konfliktpotenzial, das dieser Prozess mit sich bringt. Parallel dazu fällt in London eine wegweisende Entscheidung: Die Bank of England gibt ihren Zinsbescheid bekannt und signalisiert damit, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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