Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch eine positive Grundstimmung. Händlern zufolge sind einige positive Details zum Abkommen zwischen dem Iran und den USA, das am Freitag unterzeichnet werden soll, durchgesickert. So soll unter anderem die Strasse von Hormus direkt wieder geöffnet werden. Entsprechend blieb der Brent-Ölpreis unter der Marke von 80 US-Dollar. Insgesamt sind aber viele Details noch ungeklärt und entsprechend weicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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