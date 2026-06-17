© Foto: Matt Crossick - picture allianceHSBC und Google Cloud schließen eine langfristige KI-Allianz. Mehr als 200 neue Anwendungen sollen Beratung, Sicherheit und Effizienz vorantreiben.Die Großbank HSBC treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz mit einem weitreichenden Schulterschluss mit Google Cloud voran. Die mehrjährige Partnerschaft soll den Einsatz von KI-Technologien in den weltweiten Geschäftsbereichen der Bank beschleunigen und neue Anwendungen in der Kundenberatung, Betrugsbekämpfung und internen Prozesssteuerung ermöglichen. Nach Angaben von HSBC sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre mehr als 200 neue KI-Anwendungsfälle entstehen. Die Bank erwartet dabei nicht nur effizientere Abläufe, sondern auch zusätzliche …
Enthaltene Werte: US02079K3059,GB0005405286Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE