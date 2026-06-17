Ein neuer Ankeraktionär aus Fernost bringt Bewegung in die Puma-Aktie. Analysten wittern eine Chance, die andere Sportmarken schon genutzt haben, mit deutlichen Folgen fürs Kursziel. Puma bekommt von der Investmentbank HSBC ein deutlich höheres Kursziel verpasst. Statt bisher 26 Euro sehen die Analysten die Aktie nun bei 35 Euro, das entspricht einem Aufschlag von rund einem Viertel zum aktuellen Niveau von etwa 28 Euro. Die Einstufung springt von "Hold" auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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