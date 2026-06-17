ine überraschende Beteiligung aus China lässt Analysten bei Puma plötzlich wieder hoffen. HSBC erhöht das Kursziel deutlich und sieht ein Vorbild, das schon bei anderen Sportmarken funktioniert hat.Die Investmentbank HSBC traut Puma einen Kurssprung von rund 25 Prozent zu. Die Analysten heben ihre Einstufung von "Hold" auf "Buy" und erhöhen das Kursziel von 26 auf 35 Euro, bei einem aktuellen Kurs von gut 28 Euro. Der Auslöser für den Sinneswandel sitzt nicht im laufenden Geschäft, das bleibt nach HSBC-Einschätzung auch 2026 angespannt, sondern bei einem neuen Großaktionär: Der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports hat sich im Januar mit gut 29 Prozent an Puma beteiligt. Die Anteile …
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