In dieser Woche ist die 600. Ausgabe der Solarthemen erschienen - 30 Jahre nach Gründung des Informationsdienstes im Juni 1996. Wie die beiden Journalisten und Gründer Andreas Witt und Guido Bröer ihre Arbeit sehen, beantworten sie im Interview mit Wencke Meckenstock. Anfang 1996 kaufen sich zwei Diplomjournalisten in Dortmund ein teures Layoutprogramm, kontaktieren einen Grafiker und fangen an, eine Zeitschrift zu planen. Die erste Bewährungsprobe kommt früh: Auf der Messe Renergie, die im Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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