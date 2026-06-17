Bayer steht am Mittwoch wieder im Fokus der Anleger: Mit Kursen von etwas mehr als 37 Euro kletterte die Aktie auf den höchsten Stand des laufenden Monats und hat damit die zwischenzeitlichen Verluste des Jahres 2026 aufgeholt. Am Markt wächst die Hoffnung auf Rückenwind aus den USA. Im Mittelpunkt steht der Durnell-Fall vor dem Supreme Court, dessen Ausgang für zahlreiche weitere Glyphosat-Verfahren Signalwirkung hätte.• Bayer-Aktie im Aufwind: Mit über 37 Euro erreichte die Aktie den höchsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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