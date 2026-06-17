Paris/London/Zürich - An Europas Börsen dominieren zur Wochenmitte weitere moderate Gewinne das Handelsgeschehen. Als Kursstütze erwiesen sich Medienberichte, die den Text des kürzlich vereinbarten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Nahostkriegs veröffentlichten. Lediglich der Londoner Markt tanzte nach Inflationsdaten mit einem knappen Minus aus der Reihe. Um die Mittagszeit legte der EuroStoxx 50 um 0,39 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab