Der chinesische Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge enthüllt die neue Generation seiner Schnellladestation C7. Die weiterentwickelte Ladelösung bietet bis zu 480 kW. Interessant: In Deutschland hat EnBW die Firma kürzlich offiziell als Lieferanten gelistet - und setzt die C7 auch bereits in ihrem Ladenetz ein. Auf der Power2Drive Europe vom 23. bis 25. Juni in München rückt XCharge die neue C7-Säule ins Rampenlicht. Es handelt sich dabei um ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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