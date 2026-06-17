Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem leicht negativen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich vorgekämpft. Gegen 12:50 Uhr wurde der Index mit rund 24.945 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Bayer und die Commerzbank, am Ende BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen.



"Der Automobilsektor bleibt die Bremse für den Dax und hält den Index weiter unter 25.000 Punkten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Nach Volkswagen schlägt nun auch BMW vorsichtigere Töne an. Beide Konzerne weisen darauf hin, dass die Absatzkrise noch nicht vorbei ist und sich der Wettbewerb in den wichtigsten Märkten weiter verschärft hat." Damit sei die Hoffnung vieler Investoren auf eine baldige Erholung in der deutschen Kernbranche verfrüht gewesen.



"Bisher galten die Premiumhersteller als relativ krisensicher und unangreifbar, da sich der Verdrängungswettkampf tendenziell in der Mittelklasse abgespielt hatte", so Lipkow. "Jetzt aber ist der Preiskampf auch in Teilen des Premiumsegments angekommen und drückt auf die Margen der deutschen Autobauer." Die Inflation leiste ihrerseits einen Beitrag zum Absatzrückgang, da immer mehr Verbraucher ihre Autokäufe aufschieben oder auf Modelle aus dem Mittelklassesegment umsteigen.



"Die Investoren fokussieren sich deshalb verstärkt auf die Technologiewerte und die Vertreter aus den defensiven Branchen", fügte der Analyst hinzu. "Zaghafte Käufe zeigen sich bei den Aktien von Beiersdorf und Henkel in der Hoffnung auf eine sich aufhellende Konsumstimmung."





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