Évian-les-Bains - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zufrieden über die Ergebnisse des G7-Gipfels in Frankreich geäußert. Der Gipfel habe "sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt", sagte er am Mittwoch in Évian-les-Bains. Er ziehe insgesamt eine positive Bilanz.



"Wir haben gestern in verschiedenen Formaten eine noch engere Zusammenarbeit zu kritischen Rohstoffen und künstlicher Intelligenz verabredet. Wir werden über künstliche Intelligenz auch gleich mit den Tech-Unternehmen beim Mittagessen noch sprechen." Aber bestimmend bleibe das ganze Thema Geopolitik und geopolitische Ungleichgewichte.



Merz verwies auf die gemeinsame Gipfelerklärung zum Iran und zur Ukraine. "Das war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt, denn es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit." Das sei "wirklich ein Erfolg". Die Unterstützung der Ukraine sei aus dem G7-Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner würden den Druck auf Moskau erhöhen, auch durch Sanktionen. "Das setzt einen neuen Ton, auch in der transatlantischen Einigkeit und Entschlossenheit", so Merz.





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