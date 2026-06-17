Bussnang - Der Ostschweizer Zughersteller Stadler hat einen Auftrag über 25 weitere elektrische Mehrsystemlokomotiven des Typs EURO6000 erhalten. Besteller ist der europäische Lokomotivvermieter und langjährige Stadler-Geschäftspartner Alpha Trains, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Die Auslieferung der neuen Fahrzeuge ist für 2028 geplant. Mit dem Auftrag wächst die EURO6000-Flotte von Alpha Trains auf insgesamt 92 Lokomotiven. Finanzielle Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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