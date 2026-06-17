Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat den Auftrag für das Offshore-Netzanbindungsprojekt North Sea Connector 2 an ein Konsortium aus Siemens Energy und Neptun Smulders Offshore Renewables (NSORe) vergeben. Erstmals sollen Offshore-Konverterplattformen des neuen 2-GW-Standards überwiegend in Deutschland gefertigt werden. North Sea Connector 2 umfasst eine Offshore-Konverterplattform in der Nordsee sowie eine landseitige Konverterstation am Netzverknüpfungspunkt Mühlenbeck bei Schwerin. Die Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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