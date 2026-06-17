Olten (ots) -Als grösste Arbeitnehmerorganisation, die am Huntsman-Einheitsvertrag beteiligt ist, verfolgt Angestellte Schweiz die kürzlich angekündigte Fusion zwischen Olin und Huntsman aufmerksam. Während die beiden Pharmakonzerne erhebliche Synergieeffekte versprechen, fordern die Schweizer Standorte transparente Informationen und Garantien.In ihrer gemeinsamen Pressemitteilung betonen die beiden Unternehmen, dass sie bis 2030 Einsparungen von über 400 Millionen Dollar anstreben und sich am Prinzip der Optimierung der Produktionskosten (lower-cost producer economics) orientieren wollen.Angesichts dieser Ankündigungen erwarten die Beschäftigten in Basel, Monthey und Zug konkrete Garantien hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit, der Beibehaltung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Verantwortung des Arbeitgebers im Falle von Umstrukturierungen.Die Unternehmen betonen, dass durch den Zusammenschluss ein kombinierter Umsatz von 12,5 Milliarden Dollar erzielt werden kann. Der Zusammenschluss ruft somit nicht nur Besorgnis hervor. Wenn die Beschäftigten angemessen einbezogen werden und das neue Unternehmen Olinhuntsman in sein Personal investiert, ist das Potenzial in Bezug auf Qualität und Innovation beträchtlich.Angestellte Schweiz fordert daher:· Eine transparente und frühzeitige Kommunikation - Olin, Huntsman und ihre künftigen Vertreter müssen einen fruchtbaren Dialog mit den Beschäftigten, den Personalkommissionen und den Sozialpartnern führen.· Die Garantie für die Beibehaltung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, einschließlich des Einheitsvertrags und des bisher geltenden Sozialplans.· Eine Fusion, die zu erneuten Investitionen in die Schweizer Standorte führt: Die Qualität der Arbeitskräfte, ihr Innovationspotenzial und das Know-how der Standorte sind unübertroffen.Über Angestellte SchweizDie Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden in der Politik und in den Unternehmen. Sie ist seit über 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand. Der Verband setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein. Er arbeitet sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Seinen Mitgliedern bietet er ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an: Sie profitieren von Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen. - Mehr auf: angestellte.chPressekontakt:Pierre DerivazRechtsanwalt, kollektives Arbeitsrecht und Sozialpartnerschaftpierre.derivaz@angestellte.ch, +41 44 360 11 52Laure FaselKommunikation Angestellte Schweizlaure.fasel@angestellte.ch, +41 44 360 11 28Original-Content von: Angestellte Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100940719