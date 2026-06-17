Viele Zulieferer kämpfen mit den Herausforderungen der Elektromobilität. SAF könnte hingegen vor einem Gewinnsprung stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|SAF Holland: 4 % Dividende und 45 % Gewinnsprung?
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|SAF-HOLLAND SE zeigt fundamentale Stärke
|10.06.
|EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Hans-Werner Kaas, Herr Hans-Werner Kaas hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 5.100 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ...
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2026 / 12:48...
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|10.06.
|EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dagmar Rehm, Frau Dagmar Rehm hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 6.175 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung ...
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2026 / 12:45...
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|10.06.
|EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Matthias Arleth, Herr Matthias Arleth hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ...
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2026 / 12:42...
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