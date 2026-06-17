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Micro-Cap Quantum Cyber besetzt die Anwendungsschicht der Quanten-Drohnenabwehr (NASDAQ: QUCY)



17.06.2026 / 13:38 CET/CEST

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WSW, NY, June 15th, 2026, FinanceWire

Quantum Cyber* (NASDAQ: QUCY) baut eine vertikal integrierte Plattform für autonome Verteidigung auf - rund um in der Ukraine erprobte Kampfdrohnen, die nun in die US-Produktion überführt werden, einen Chairman und Verwaltungsrat mit Erfahrung aus der Trump-Administration sowie - seit heute Morgen - eine exklusive Quantenantenne, die Drohnen in elektronisch gestörten und GPS-verweigerten Umgebungen im Einsatz halten soll. Das Timing fällt unmittelbar zusammen mit dem Präsidialerlass Executive Order 14307 und der 55-Milliarden-US-Dollar-Position des Pentagons für autonome Kriegsführung im Geschäftsjahr 2027 - die größte Einzeljahres-Investition in Drohnenkriegsführung in der Geschichte der USA. Quantum Cyber N.V.* | NASDAQ: QUCY | ISIN: NL0015000LC2 | FSE: 4TO | WKN: A3C6XX Das Quanten-Segment wird real - aber niemand bedient die Anwendungsschicht Quantencomputing ist längst kein Laborexperiment mehr. Es ist ein staatlich gestütztes, finanziertes Segment mit einer Handvoll börsennotierter Namen, die sich im vergangenen Jahr verdoppelt oder verdreifacht haben. IonQ (NYSE: IONQ) notiert seit Jahresbeginn 33 % im Plus. Rigetti Computing (Nasdaq: RGTI) hat eine Absichtserklärung über bis zu 100 Millionen US-Dollar an CHIPS-Act-Mitteln sowie eine Partnerschaft mit NVIDIA gemeldet. D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) hat einen 20-Millionen-US-Dollar-Systemverkauf an eine Universität sowie ein 10-Millionen-US-Dollar-Geschäft mit einem Fortune-100-Käufer abgeschlossen. Quantum Computing Inc. (Nasdaq: QUBT) schloss das erste Quartal mit 1,4 Milliarden US-Dollar Liquidität ab - nach einer Kapitalerhöhung über 750 Millionen US-Dollar und zwei Akquisitionen. Der Markt bepreist Quanten als real. Was all diese Namen gemeinsam haben: Sie bauen die Quanten-Hardware- und Software-Ebene - die Maschinen selbst. Was keiner von ihnen tut: Quantentechnologie in die Anwendungsschicht der autonomen Verteidigung bringen. Genau diese Lücke besetzt Quantum Cyber (Nasdaq: QUCY). Und der heute Morgen vermeldete Deal könnte derjenige sein, der das Unternehmen auf die Karte setzt. Die Quantenantenne Heute Morgen hat Quantum Cyber eine endgültige Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum mit Project LightShift, Inc. unterzeichnet - einem in Miami ansässigen Entwickler von Quantentechnologie. Die Vereinbarung räumt QUCY exklusive weltweite Rechte an einer patentgeschützten quantenphotonischen Array-Technologie ein - einem System aus nanoskaligen Multi-Spektrum-Linsen und steuerbaren Diodenlasern, die Multifrequenz-Photonensignale auf Basis der Prinzipien der Nahfeld-Quantenelektrodynamik senden und empfangen. Im Klartext: ein Quantenantennensystem, das Verteidigungsdrohnen sichere, frequenzagile Kommunikation liefern soll - auch in elektronisch gestörten Gefechtsumgebungen mit GPS-Verweigerung, in denen konventionelle Systeme erblinden. Dies ist die Technologieebene, die CEO David Lazar seit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf Verteidigung Anfang dieses Jahres als das differenzierende Element der Plattform bezeichnet. Heute wurde sie vom Konzept zum unterzeichneten, exklusiven, weltweiten IP-Recht. Dreißig Tage, in denen die Plattform Form annahm Die Quantenantenne-Vereinbarung steht nicht im luftleeren Raum. In den vergangenen dreißig Tagen hat Quantum Cyber eine Abfolge von Schritten umgesetzt, die in der Summe wie ein Unternehmen lesen, das eine vertikal integrierte Verteidigungsplattform im Tempo eines Start-ups aufbaut. Den Auftakt bildete am 13. Mai eine exklusive IP-Lizenz von BP United für eine autonome Drohnenplattform mit 25 Kilometern Reichweite und vollständig autonomem Betrieb. Am Tag darauf trat Peter O'Rourke, der frühere kommissarische US-Veteranenminister, in den Verwaltungsrat ein - und brachte Erfahrung auf Kabinettsrang aus der Trump-Administration sowie eine Top-Secret-SCI-Sicherheitsfreigabe in die Aktionärsstruktur ein. Anschließend reichte das Unternehmen innerhalb einer Woche acht Patentanmeldungen beim USPTO ein - unter anderem für ein autonomes System zur Bekämpfung von Seeminen, ein EMP-abschirmendes 3D-druckbares Verbundfilament, ein quantennavigiertes amphibisches Bodenfahrzeug, eine Schwarm-Verteidigungsarchitektur für zwölf Drohnen sowie ein Feststoffraketentriebwerk zur Reichweitenverlängerung von UAVs. Zum Monatsende übten Warrant-Inhaber geschätzte 15 Millionen US-Dollar an Warrants aus, womit die Bilanz schuldenfrei und ohne ausstehende verwässernde Instrumente dasteht. Quantum Cyber übernahm anschließend die direkte Fertigung seiner Drohnenplattform, unterzeichnete eine Absichtserklärung über eine geschätzt 43.000 Quadratfuß (rund 4.000 Quadratmeter) große Fabrik in Connecticut für 3,2 Millionen US-Dollar, kündigte eine Drohnen-Produktionsfarm mit 80 3D-Druckern samt eingegliederter Filament-Fertigungsdivision an, beendete seine At-the-Market-Eigenkapitalfazilität - ein Signal, dass kein Bedarf besteht, Aktien zu verkaufen - und veröffentlichte eine Unternehmensinvestorenpräsentation, in der Absichtserklärungen mit General Cherry und dem U.S. Special Operations Command offengelegt wurden. Die heutige Quantenantenne-Vereinbarung ist der Schlussstein. Sie macht "Quantum" zum entscheidenden Wort in "Quantum Cyber" - nicht nur zum Namen. *Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments. Warum es gerade jetzt zählt Die Trump-Administration fordert für das Verteidigungshaushaltsjahr 2027 55 Milliarden US-Dollar für Drohnen- und autonome Kriegsführungsprogramme - die größte Einzeljahres-Investition in Drohnenkriegsführung und Drohnenabwehrtechnologie in der Geschichte der USA. Der Präsidialerlass Executive Order 14307 erklärt amerikanische Drohnendominanz zur Frage der nationalen Sicherheit. Der Counter-UAS-Markt soll von 6,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 20,3 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen - bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,1 %. Washington deutet nicht an. Washington stellt Schecks aus. Die etablierten Quanten-Namen bauen die Motoren. Quantum Cyber strebt an, das Fahrzeug zu bauen - eine KI-gestützte, quantenbeschleunigte Drohnenplattform für Luft, Land und See, mit unterzeichnetem geistigen Eigentum, eingereichten Patenten, einer im Aufbau befindlichen US-Fertigungsbasis und nun einem quantentechnologischen Kern, für den sich unter den klassischen Verteidigungsintegratoren kein offensichtliches Pendant findet. Acht Patente. Eine schuldenfreie Bilanz. Ein Verwaltungsrat mit Erfahrung aus der Trump-Administration. Eine Fabrik. Und seit heute Morgen eine Quantenantenne. Fazit Nichts davon garantiert ein Ergebnis. Auftragsvergaben können ausbleiben, Patentanmeldungen können Jahre dauern, und in einem Segment, in dem politische Prioritäten Quartal für Quartal neu gesetzt werden, ist die kommerzielle Umsetzung nie selbstverständlich. Die etablierten Quanten-Namen bewegen sich in einem Marktsegment mit Milliarden-Marktkapitalisierungen, während Quantum Cyber - nach eigenen Angaben des Unternehmens - die Anwendungsschicht der autonomen Verteidigung besetzt, die diese Namen offen lassen. Genau das ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, wer früh hinschaut - und wer erst reagiert, wenn der Markt es längst getan hat. Aktuelle Unternehmensmeldungen von Quantum Cyber (NASDAQ: QUCY) (FSE: 4TO) Quantum Cyber unterzeichnet exklusive Lizenzvereinbarung über Quantenantenne und positioniert die Quantentechnologie-Ebene im Kern seiner Verteidigungsplattform Quantum Cyber kündigt At-the-Market-Fazilität unter Verweis auf gestärkte Finanzlage und keinen unmittelbaren Kapitalbedarf Quantum Cyber tritt in stabile Produktionsphase ein und startet vertikal integrierte Advanced Filament Manufacturing Division Quantum Cyber unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer geschätzt 43.000 Quadratfuß großen US-Fertigungsanlage zur Unterstützung der Massenproduktion autonomer Drohnen * Wichtige Hinweise und Offenlegungen: Wall Street Wire ist eine Content- und Medientechnologieplattform und weder Broker-Dealer noch registrierter Anlageberater. Dieser Beitrag stellt eine bezahlte Werbemitteilung dar. Wall Street Wire hat von Quantum Cyber N.V. eine Vergütung für Marketing- und Awareness-Dienstleistungen erhalten. 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