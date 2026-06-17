Der Ausbau von Batteriespeichern setzt sich in Deutschland weiter fort. Mit zwei neuen Großspeichern stärkt Kyon Energy nach eigenen Angaben seine Präsenz im Markt für netz- und marktdienliche Flexibilitätsoptionen. Marktlich betriebene GroßbatteriespeicherKyon Energy bringt in den kommenden Monaten zwei weitere Batteriespeicher in Deutschland ans Netz. Die Anlagen entstehen in Faid im Landkreis Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) sowie in Schobüll im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein). Beide Standorte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver