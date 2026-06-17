EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Vossloh Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.vossloh.com/de/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.vossloh.com/en/financial-publications
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Vosslohstr. 4
|58791 Werdohl
|Deutschland
|Internet:
|www.vossloh.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2348236 17.06.2026 CET/CEST
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