Immer mehr Photovoltaik-Anlagen laufen nach 20 Jahren Betrieb aus der EEG-Förderung. Für Betreiber stellt sich dann oft die Frage, lohnt sich der Weiterbetrieb und welche Maßnahmen müssen dafür ergriffen werden? Octopus Energy adressiert diese Kunden nun mit seinem neuen Komplettpaket "SolarUp". Es kombiniere einen Stromtarif mit fixem Arbeitspreis für Reststrom, eine jährliche, transparente Pauschale für eingespeisten Solarstrom basierend auf der installierten Photovoltaik-Leistung sowie die Nachrüstung mit einem flexibel nutzbaren Batteriespeicher und neuem Wechselrichter, teilte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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