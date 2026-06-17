Die AST SpaceMobile-Aktie befindet sich im Tiefflug. Nachdem der Kurs des Satellitenbetreibers Ende Mai auf ein Allzeithoch schoss, ging es innerhalb von nur drei Wochen um fast -40% bergab. Macht SpaceX AST nun den Garaus oder ist es es genau andersrum und AST der gefährlichste Wettbewerber von SpaceX? Was macht AST eigentlich? Bevor ich eine Antwort auf diese Frage geben will, möchte ich einleitend ein paar Worte zur Geschäftstätigkeit von AST ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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