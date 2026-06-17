Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Signal Iduna Park in Dortmund produziert nach Angaben der Projektbeteiligten mehr als 4 GWh Solarstrom pro Jahr. Sechs Monate nach der vollständigen Inbetriebnahme ziehen Borussia Dortmund, RWE und Modullieferant JA Solar eine erste positive Zwischenbilanz. Anlage auf Signal Iduna Park soll mehr als 4 GWh Solarstrom pro Jahr erzeugenDie Photovoltaikanlage bei Borussia Dortmund ist seit Dezember 2025 vollständig in Betrieb. Die Anlage soll künftig mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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