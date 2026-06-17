© Foto: Auto1 GroupVom Verlustbringer zum Gewinntreiber: Auto1 will sein Geschäft mit Privatkunden verdreifachen. Die Aktie setzt ihre jüngste Rallye ungebremst fort.Am Mittwoch sprang die Aktie des Berliner Gebrauchtwagenhändlers zeitweise um elf Prozent nach oben. Der Grund: Auto1 hat am Kapitalmarkttag langfristige Ziele vorgelegt, die selbst optimistische Beobachter überrascht haben. Die Papiere des MDAX-Konzerns haben damit allein im vergangenen Monat fast 30 Prozent hinzugewonnen. Die Berliner fahren der Konkurrenz damit klar davon. Verantwortlich für den aktuellen Kursturbo sind die hochgesteckten Ziele. Konzernchef Christian Bertermann will den Fahrzeugabsatz auf absehbare Zeit auf 1,5 Millionen …
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