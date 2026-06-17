Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) hat seine seit Jahren immer wieder vorgetragene scharfe Kritik an den Betreibern der deutschen Stromverteilnetze erneut bekräftigt. "Verteilnetzbetreiber im Renditehoch: Warum das deutsche Netzentgeltregime Stromkunden Milliarden kostet" heißt die vom Verband vorgelegte Untersuchung der zu den 18 größten Verteilnetzbetreibern aktuell verfügbaren Daten für das Jahr 2024. Der BNE-Analyse zufolge lag die marktanteilsgewichtete handelsrechtliche Eigenkapitalrendite dieser Netzbetreiber, bei denen rund die Hälfte aller Haushalte und Unternehmen angeschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland