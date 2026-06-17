NVIDIA (NVDA): Nach der Korrektur bietet die KI-Aktie neue Chancen!

Der Chip-Riese greift mit der neuen "Vera"-Architektur Intel und AMD an!

Rückblick

Nach einem markanten Hoch im Mai bei 236 US-Dollar (getrieben durch die Erwartungen der Zahlen) kam es bei der KI-Aktie zu einer technischen Korrektur. Der Kurs notiert aktuell in dem Bereich zwischen dem EMA 20 und dem EMA 50.

Nvidia-Aktie: Chart vom 16.06.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 208.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über den lokalen Widerstand der Konsolidierung bei 212 US-Dollar würde das Kaufsignal aktivieren. Das Kursziel wäre das Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tageschlusskurs nachhaltig unter den EMA 50, könnte sich die aktuelle Konsolidierung in einen kurzfristigen Abwärtstrend wandeln. Ein rasches Durchreichen der Aktie bis auf 200 US-Dollar könnte dann rasch erfolgen.

Meinung

Nvidia pulverisierte die Erwartungen mit einem Quartalsumsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 85 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Haupttreiber bleibt die KI-Infrastruktur. Das Rechenzentrums-Segment wuchs um 92 % auf astronomische 75,2 Milliarden US-Dollar. Für das Folgequartal peilt das Management bereits 91 Milliarden US-Dollar an. Nvidia ruht sich nicht auf den GPUs aus. Aktuell sorgt die neue "Vera"-Zentralprozessor-Architektur (CPUs) für Aufsehen. Mit diesen Chips attackiert Nvidia die Kernmärkte von Intel und AMD. Da reine CPUs weniger von den US-Sanktionen betroffen sind als High-End-KI-Beschleuniger, öffnet dies Nvidia wieder verstärkt die Türen zu chinesischen Großkunden wie Alibaba und ByteDance.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.02 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 36.58 Mrd. USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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