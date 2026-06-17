Novo Nordisk steht nach einem schweren Cyberangriff unter Druck. Die Hackergruppe FulcrumSec droht mit der Veröffentlichung sensibler Unternehmensdaten, nachdem der dänische Ozempic-Hersteller ein Lösegeld verweigert haben soll. Von der Analystenseite gibt es hingegen positiven Nachrichten.Das Wichtigste kurz und knapp• Novo Nordisk bestätigte einen IT-Vorfall mit abgeflossenen Daten, darunter auch begrenzte Informationen zu klinischen Studienteilnehmern.• Die Hackergruppe FulcrumSec droht mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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