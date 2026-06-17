VANCOUVER, BC, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es im Powerline-Vorkommen ("Powerline") südwestlich des hochgradigen Hauptkerns eine hochgradige Goldmineralisierung ("Au") durchbohrt hat. Diese Diamantbohrdurchschneidungen weisen auf eine neue potenzielle hochgradige Zone im AurMac-Projekt ("AurMac") im Yukon, Kanada, hin.

Highlights aus der neuen Zone "Powerline Southwest":

- AX-26-853 - 13,00 g/t Au auf 9,2 m innerhalb von 5,58 g/t Au auf 21,7 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 62,66 g/t Au auf 1,8 m und;

1,64 g/t Au auf 11,5 m innerhalb von 0,70 g/t Au auf 32,2 m

- AX-26-826 - 0,99 g/t Au auf 9,4 m innerhalb von 0,65 g/t Au auf 20,0 m; einschließlich eines sehr hochgradigen Abschnitts von 17,30 g/t Au auf 0,4 m

- AX-26-829 - 2,51 g/t Au auf 11,7 m und 2,75 g/t Au auf 9,3 m innerhalb von 0,90 g/t Au auf 38,7 m; einschließlich eines sehr hochgradigen Abschnitts von 39,80 g/t Au auf 0,5 m

- AX-26-830 - 0,70 g/t Au auf 28,5 m innerhalb von 0,67 g/t Au auf 56,8 mm

- AX-26-835 - 1,29 g/t Au auf 8,0 m

- AX-26-842 - 0,96 g/t Au auf 7,6 m innerhalb von 0,37 g/t Au auf 33,9 m

"Die erfolgreichen Step-out-Bohrungen ab 2025 im südwestlichen Teil von Powerline haben eine neue potenzielle hochgradige Zone definiert (Abbildungen 1 und 2), die durch Bohrergebnisse von 13,00 g/t Au auf 9,2 m innerhalb eines Abschnitts von 5,58 g/t Au auf 21,7 m in Bohrloch AX-26-853 hervorgehoben wird, darunter 62,66 g/t auf 1,8 m (siehe Abbildung 3, Tabelle 1)", erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. "Diese sehr hochgradige skarngebundene Mineralisierung (Abbildung 7) zeigt das Potenzial, bei Powerline und AurMac neben den mit blättrigen Quarzadern verbundenen hochgradigen Bereichen (Abbildungen 8 und 9) weitere mineralisierte Zonen zu entdecken und zu erschließen. Wir stoßen regelmäßig auf sichtbares Gold, da wir uns auf hochgradige mineralisierte Bereiche konzentrieren."

Abbildung 1: Lageplan von AurMac mit der Verteilung der Diamantbohrlöcher. Magenta-farbige Bohrlöcher beziehen sich auf diese Pressemitteilung.

Abbildung 2: Lageplan von Powerline Southwest mit den wichtigsten Bohrdurchschneidungen aus dieser Pressemitteilung. Die dargestellten MRE-Blöcke sind alle im konzeptionellen Tagebau mit einem Wert von 3.500 US-Dollar/Unze Au und einem Cutoff-Gehalt von >0,3 g/t Au enthalten. Die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline Southwest (Abbildungen 3-6).

Abbildung 3: Querschnitt 466150mE aus dem Gebiet "Powerline Southwest" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource haben eine Größe von 10 m × 10 m × 5 m. In die MRE werden nur Blöcke aufgenommen, die den Cutoff-Wert von >0,30 g/t Au überschreiten und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/oz Au liegen.

Abbildung 4: Querschnitt 466250mE von der Powerline Southwest bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource haben Abmessungen von 10 m × 10 m × 5 m. In die MRE werden nur Blöcke einbezogen, die den Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au überschreiten und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/oz Au liegen.

Abbildung 5: Querschnitt 466450mE von der Powerline Südwest bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/oz Au werden in die MRE einbezogen.

Abbildung 6: Querschnitt 466450mE von der Powerline Southwest bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Gehalt von mehr als 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/oz Au werden in die MRE einbezogen.

Abbildung 7: Hochgradige Goldmineralisierung in Verbindung mit einer skarnartigen Ersatzmineralisierung. Während blättrige Quarzadern das typische Wirtsgestein für die Goldmineralisierung bei Powerline darstellen, besteht im gesamten Gebiet von Powerline und Airstrip Potenzial für mineralisierte Skarn- und kalkhaltige metasedimentäre Einheiten.

Abbildung 8: Mineralisierte, blättrige Quarzadern in Powerline, typisch für intrusionsbezogene Goldsysteme und den Großteil der Mineralisierung vom Typ Powerline.

Abbildung 9 : Sichtbares Gold, das in den meisten Bohrlöchern durchschnitten wurde. Beispiele aus: oben links - AX-26-829 386,0 m; oben rechts - AX-26-830 251,6 m; unten links - AX-26-830 264,8 m; unten rechts - AX-26-842 192,8 m. Sichtbares Gold tritt häufig in Verbindung mit Bismutsulfosalzen oder akzessorischem Arsenopyrit und selten mit Pyrit auf.

Tabelle1 : Abschnitte aus "Powerline Southwest"

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Abschnitt (m) Au-Intervall (g/t) AX-26-826 26,0 71,0 45,0 0,21 einschließlich 38,0 38,3 0,3 1,06 einschließlich 38,0 58,7 20,7 0,28 und 99,0 102,0 3,0 0,37 und 136,0 165,7 29,7 0,34 einschließlich 136,0 147,8 11,8 0,63 und 184,7 214,0 29,3 0,47 einschließlich 194,0 214,0 20,0 0,65 einschließlich 199,6 209,0 9,4 0,99 einschließlich 202,0 202,4 0,4 17,30 und 241,6 252,0 10,4 0,27 und 303,0 383,9 80,9 0,31 einschließlich 319,8 346,1 26,3 0,41 einschließlich 364,7 379,5 14,8 0,25 AX-26-829 35,0 54,1 19,1 0,17 und 194,4 209,2 14,8 0,14 und 229,0 241,5 12,5 0,19 und 285,0 323,6 38,6 0,90 einschließlich 285,0 307,7 22,7 1,44 und einschließlich 296,0 307,7 11,7 2,51 einschließlich 298,4 307,7 9,3 2,75 einschließlich 298,4 298,9 0,5 39,80 und 385,2 397,0 11,8 0,94 einschließlich 385,2 386,2 1,0 9,82 AX-26-830 24,4 25,7 1,3 0,73 und 59,5 61,4 1,9 0,64 und 114,0 115,1 1,1 0,43 und 144,4 145,4 1,0 0,50 und 163,1 280,0 116,9 0,43 einschließlich 163,1 181,2 18,1 0,30 und einschließlich 194,5 203,0 8,5 0,91 einschließlich 176,5 181,2 4,7 0,80 und einschließlich 221,4 278,2 56,8 0,67 einschließlich 221,4 234,2 12,8 0,67 und einschließlich 249,7 278,2 28,5 0,70 AX-26-835 17,6 60,3 42,7 0,26 einschließlich 17,6 31,7 14,1 0,47 und einschließlich 50,0 60,3 10,3 0,34 und 189,8 197,8 8,0 1,29 einschließlich 197,1 197,8 0,7 11,21 und 215,7 247,9 32,2 0,30 einschließlich 220,9 247,9 27,0 0,54 einschließlich 224,0 229,0 5,0 0,67 und 267,0 316,5 49,5 0,30 einschließlich 275,0 281,5 6,5 0,66 AX-26-842 38,0 48,0 10,0 0,31 und 90,5 103,0 12,5 0,20 und 102,6 103,0 0,4 1,39 und 186,5 192,9 6,4 0,32 und 205,6 233,9 28,3 0,31 und 299,2 310,0 10,8 0,79 AX-26-843 35,8 43,1 7,3 0,34 und 144,6 152,5 7,9 0,32 und 188,9 218,1 29,2 0,24 und 237,8 273,5 35,7 0,38 einschließlich 264,2 266,5 2,3 1,42 AX-26-847 111,4 131,7 20,3 0,56 einschließlich 130,4 131,7 1,3 5,59 und 147,5 154,2 6,7 0,25 und 178,2 295,0 116,8 0,44 einschließlich 178,2 202,7 24,5 0,72 einschließlich 178,2 188,0 9,8 1,46 einschließlich 178,2 183,7 5,5 2,04 einschließlich 178,2 178,7 0,5 10,58 und einschließlich 223,5 232,0 8,5 0,93 einschließlich 225,5 232,0 6,5 0,94 einschließlich 257,0 259,9 2,9 2,76 einschließlich 277,4 292,0 14,6 0,39 AX-26-853 76,6 93,0 16,4 0,24 und 124,9 146,6 21,7 5,58 einschließlich 124,9 135,0 10,1 11,87 und einschließlich 125,8 127,6 1,8 62,66 und 149,1 179,4 30,3 0,23 und einschließlich 149,1 164,3 15,2 0,33 und 230,8 263,1 32,3 0,70 einschließlich 250,5 263,1 12,6 1,55 einschließlich 259,2 263,1 3,9 3,98 einschließlich 259,2 261,0 1,8 6,80

Anmerkung: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten betragen ca. 90 % der Bohrintervalle.

Tabelle2 : Manschetten für Diamantbohrlöcher in dieser Version

Halter-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge Azimut Neigung AX-26-826 466348 7082504 754,7 390,4 0 -60 AX-26-829 466245 7082562 744,8 410,0 0 -60 AX-26-830 466448 7082559 759,5 310,9 0 -60 AX-26-835 466153 7082649 738,4 350,5 0 -60 AX-26-842 466248 7082653 742,6 311,2 0 -60 AX-26-843 466350 7082598 755,6 291,1 0 -60 AX-26-847 466452 7082655 758,2 301,8 0 -60 AX-26-853 466155 7082850 735,1 291,1 0 -60

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die berichteten Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, einschließlich eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms ("QA/QC"), das die Einbringung von zertifizierten Referenz smaterialien, Feldduplikaten und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

In allen Bohrprogrammen von Banyan wurde ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben eingeführt, das überwacht wurde, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle geologischen Daten im MRE wurden von Ginto Consulting Inc. ("Ginto") auf ihre größtmögliche Genauigkeit überprüft, und soweit möglich wurden alle geologischen Informationen geprüft und bestätigt. Ginto führte am 15. September 2018, am 27. November 2019, vom 30. bis 31. August 2021, am 5. November 2022 und am 10. Juni 2025 Besichtigungen vor Ort im AurMac-Projekt durch und beobachtete dabei die Bohr- und Probenahmetechniken von Banyan sowie die Bohrkerne von AurMac. Ginto bestätigt, dass die Probenahme für die Analyse sowie die QA/QC-Probenahme der Bohrkerne durch Banyan eine angemessene und gute Überprüfung der Daten gewährleisten, und ist der Ansicht, dass die Arbeiten im Einklang mit den Richtlinien von NI 43-101 durchgeführt wurden.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Spalten wurden die Halbproben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der Spaltproben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zur Pulverisierung und abschließenden chemischen Analyse an das Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver (B.C.) versandt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., analysiert. Dabei kam das Analysepaket "MA-300" (ICP-ES mit 35 Elementen nach Vier-Säuren-Aufschluss) oder "MA-250" (ICP-ES/MS mit 59 Elementen) zum Einsatz, ergänzt durch eine 50-Gramm-Feuerprobe (FA-450) mit AAS-Abschluss zur Goldbestimmung bei allen Proben. Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung an einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben einen Gehalt von >1.500 g/t Ag aufwiesen, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2025 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Bevorstehende Veranstaltungen

- 6. - 10. Juli 2026 The Rule Symposium, Boca Raton, FL

- 12. - 15. Juli 2026: "Invest Yukon"-Standortbesichtigungen, YT

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Die AurMac-Lagerstätte umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline". Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat das Gültigkeitsdatum 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Moz Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 3-Phasen-Stromleitung, ein bestehendes Kraftwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle: Durch Tagebau begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold (Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen) Angezeigte MRE Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840 Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799 Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639 Abgeleitete MRE Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405 Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580 Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

Das Inkrafttreten der MRE ist der 15. Mai 2026 Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische und vermarktungsbezogene Faktoren sowie durch Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen- en mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauneigung. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf Sedar eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält zudem das Nitra-Goldprojekt, ein Grassroots-Explorationsprojekt im Bergbaugebiet Mayo, etwa 10 km westlich des AurMac-Goldprojekts. Das Nitra-Grundstück liegt im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruht auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang des Grundstücks treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stocks. Das Grundstück befindet sich zu 100 % im Besitz von Banyan Gold Corp. ("Banyan") und wird von diesem Unternehmen betrieben; es umfasst eine Fläche von etwa 313,9 km². Das Grundstück ist über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und Geländewagenstraßen erreichbar.

Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) "Tara Christie"

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie • 778 928 0556 • tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria • 604 312 5610 • jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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