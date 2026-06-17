pv magazine: Die The smarter E in München steht kurz bevor. Sonnen hat in diesem Jahr eine "Coffee Corner" und damit ein anderes Standkonzept als in den Vorjahren. Woran liegt das? Andreas Plenk: Die Bedeutung der Messe hat sich für uns in den vergangenen Jahren verändert. Sie ist heute weniger ein Produktschaufenster, sondern vielmehr eine Plattform, auf der wir unsere Partner treffen. Das hängt auch mit unserer neuen Vertriebs- und Marketingstrategie in Deutschland zusammen, die wir seit dem letzten Jahr umsetzen. Wir verfolgen hier einen individuelleren und regionaleren Ansatz, um unsere Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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