Starinvestor Michael Burry hat einen Einblick in sein Portfolio zugelassen und verraten, dass er nicht in Aktien von SpaceX investiert hat. Warum er diese Entscheidung im Gegensatz zu vielen anderen Investor:innen getroffen hat. SpaceX hat den erfolgreichen Gang an die Börse geschafft. Und damit nicht genug. Beim IPO des Raumfahrtunternehmens handelt es sich um den bisher größten Börsengang der Geschichte, der CEO Elon Musk auch noch zum ersten Billionär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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