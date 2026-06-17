Bis 2028 soll der Umsatz in diesem Bereich auf 1 Mrd. € steigen. 2025 lag er erst im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Für die Aktie entsteht damit ein neuer Wachstumstreiber neben dem zyklischen Lkw- und Busgeschäft. Verteidigungsausgaben steigen in vielen Ländern. Daimler Truck kann dabei auf bewährte Plattformen wie Unimog und Arocs zurückgreifen. Das senkt Entwicklungsrisiken und beschleunigt die Marktdurchdringung. Zusätzliche Chancen ergeben sich aus den Marken Western Star und BharatBenz. Dadurch wächst der adressierbare Markt über Europa hinaus. Der Zeitpunkt ist günstig, da Gewinn, Umsatz und Absatz zuletzt stark unter Druck standen. Das Defence-Geschäft ersetzt diese Schwäche nicht sofort. Es verbessert aber die strategische Qualität des Konzerns.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 25.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
SpaceX: Lock-up-Fristen im Detail
SIEMENS ENERGY: Trendwende?
Unbekannter Quantenplayer: Jetzt einsteigen
Kernkraft 2.0 - fünf Profiteure des SMR-Booms unter der Lupe
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