© Foto: Uli Deck - dpaDie deutsche Automobilindustrie steckt in der Krise, doch die Aktie von Daimler Truck steht trotzdem überraschend gut da - Ausbruchschance inklusive! Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche - Daimler Truck Die deutsche Automobilindustrie steckt in der Krise. Ob wieder einmal oder immer noch, ist als Frage längst zur Nebensache geworden, denn wirtschaftlich steht sowohl für die Unternehmen als auch den Wirtschaftsstandort Deutschland viel auf dem Spiel. Im Fall von Werksschließungen, wie sie derzeit vor allem bei VW diskutiert werden, könnten hierzulande Zehntausende Jobs quer durch die gesamte Lieferkette wegfallen - ein empfindlicher Verlust in einem konjunkturell ohnehin schwachen …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,DE000TRAT0N7,DE000DTR0CK8Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE