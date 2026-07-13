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TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen



13.07.2026 / 20:23 CET/CEST

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TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen München, 13. Juli, 2026 - Nach vorläufigen Zahlen erzielte die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2026 ein bereinigtes Operatives Ergebnis von 957 Mio. €, was einer bereinigten Operativen Rendite von 8,1 % entspricht. Dies liegt deutlich über der aktuellen Markterwartungen (basierend auf dem aktuellsten Analystenkonsensus). Die über den Erwartungen liegende Entwicklung war in erster Linie auf International Motors zurückzuführen, wo im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht wurden, die keinen Einfluss auf den Cashflow hatten. Aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs, bei dem für die zweite Jahreshälfte ein stärkerer Beitrag erwartet wird, lag der Netto-Cashflow von TRATON Operations im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen. Q1 2026

IST Q2 2026

Vorläufig Konsensus

Q2 2026 TRATON GROUP Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio. €) 582 957 763 TRATON GROUP Operative Rendite (bereinigt) (in %) 5,7 8,1 6,6 International Motors Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio. €) -71 115 -21 International Motors Operative Rendite (bereinigt) (in %) -4,0 5,6 -1,0 TRATON Operations Netto-Cashflow (in Mio. €) -250 -18 283

Detaillierte Zahlen für das zweite Quartal 2026 und der Halbjahresfinanzbericht werden am 23. Juli 2026 veröffentlicht. Sie werden hier verfügbar sein: https://ir.traton.com/de/publikationen Der Konsensus mit Stand 10. Juli 2026 ist auf der TRATON Investor Relations Webseite abrufbar unter: https://ir.traton.com/aktie Die in dieser Meldung genannten Leistungsindikatoren sind im TRATON Geschäftsbericht 2025 auf den Seiten 36 bis 39 definiert. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



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