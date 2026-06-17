New York - Am US-Aktienmarkt ist der Dow Jones Industrial auf Rekordkurs geblieben. Am Mittwoch stützte weiterhin die Aussicht auf einen dauerhaften Frieden in Nahost die Kurse. Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zudem eine «historische Chance», Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Der Dow stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 52.217 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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