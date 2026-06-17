Évian-les-Bains - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich zufrieden gezeigt mit den Ergebnissen des G7-Gipfels in Évian-les-Bains. Als Erfolge nannte Macron die Verabschiedung von neun Erklärungen zu Themen wie dem Kampf gegen Krebs, der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, Ebola und Drogenschmuggel. Es sei "historisch, dass wir in solch kurzer Zeit solche konkreten Fortschritte erreichen konnten", sagte Macron.



Man habe sehr eng zusammengearbeitet, um auf die zahlreichen Krisen zu reagieren, erklärte er. Dazu seien Staaten wie Indien, Brasilien, Ägypten und Kenia sowie Vertreter internationaler Organisationen eingeladen worden.



Hinsichtlich des Kriegs Russlands gegen die Ukraine sagte der französische Präsident, man habe sich auf eine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr und die Ausweitung der Langstreckenkapazitäten geeinigt. Für den Ausbau der dortigen Energieinfrastruktur soll es mehr Unterstützung geben.



Macron wies auch darauf hin, dass die G7-Staaten ihre Lieferketten diversifizieren wollen. Ziel sei es unter anderem, weniger abhängig etwa von der Straße von Hormus zu sein. "Es ist besonders wichtig, dass alle G7-Staaten diese Entscheidungen einstimmig unterstützt haben, weil all diese Fragen zusammenhängen: Straße von Hormus, Libanon und natürlich auch in die Frage der Bedrohung nuklearer und ballistischer Art, die von dieser Region aussehen könnte", sagte Macron.





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