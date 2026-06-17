© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIAST SpaceMobile hat drei weitere BlueBird-Satelliten erfolgreich ins All gebracht. Der Ausbau des Mobilfunknetzes aus dem Weltraum gewinnt damit an Tempo.AST SpaceMobile hat den erfolgreichen Start seiner Satelliten BlueBird 8, 9 und 10 bekanntgegeben. Die drei Satelliten wurden am 17. Juni vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht. Für das Unternehmen ist dies ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau eines Mobilfunk-Breitbandnetzes aus dem All, das direkt mit herkömmlichen Smartphones kommunizieren soll. Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht. Die Aktie von AST SpaceMobile legte zum Handelsauftakt um 5 Prozent auf rund 86 …
Enthaltene Werte: US92343V1044,JP3967200001,US00206R1023,GB00BH4HKS39,US00217D1000Den vollständigen Artikel lesen
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