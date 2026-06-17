Micron ist eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR - und die Aktie liefert weiter eindrucksvoll ab. In gerade einmal zwei Monaten liegt die Position inzwischen rund 130 Prozent im Plus. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen. Am Mittwoch sorgt nun die nächste positive Analystenstimme für zusätzlichen Rückenwind: Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für den Speicherchip-Spezialisten massiv angehoben.Das Wichtigste kurz und knapp• Micron bleibt im KI-Boom einer der Top-Profiteure• Die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär