Evian - Die USA arbeiten im Kreis der G7-Staaten wieder konstruktiver mit. Zum Ende eines dreitägigen Gipfels lobte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausdrücklich die Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump - trotz der jüngsten Meinungsverschiedenheiten über den Iran-Krieg: «Wir haben sehr offen miteinander über die Themen gesprochen. Insofern gibt es da überhaupt keine Einschränkungen auch des persönlichen Miteinanders.» Das gelte auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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