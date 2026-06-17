Steigende Verteidigungsausgaben in Europa wecken Fantasien an der Börse: Können deutsche Autobauer vom Rüstungsboom profitieren? Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht Chancen und warnt vor überzogenen Erwartungen.Die milliardenschweren Aufrüstungsprogramme in Europa eröffnen der deutschen Autoindustrie neue Geschäftsmöglichkeiten. Während Hersteller wie Mercedes-Benz, Daimler Truck, MAN und Volkswagen bereits erste Schritte in Richtung Verteidigungsgeschäft ausloten, mahnt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center for Automotive Research (CAR) zur Nüchternheit. Der Markt wächst zweifellos. In Europa werden laut Dudenhöffer jährlich rund 400 Milliarden Euro für Verteidigung ausgegeben, …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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