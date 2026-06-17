Viele, die schon länger in der Erneuerbaren-Branche aktiv sind, fühlen sich angesichts der aktuellen energiepolitischen Diskussion, in der auch die Abschaffung der Einspeisevergütung und der so genannte Redispatchvorbehalt gefordert wird, an frühere Auseinandersetzungen erinnert. Im Jahr 2013 hatte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier mit seiner sogenannten Strompreisbremse heftige Debatten ausgelöst. In der Folge verschlechterten sich die Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich. "Dieses Mal verhält es sich anders", sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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