Zürich - Die stimmberechtigten Partnerinnen und Partner von KPMG Schweiz haben mit einer überwältigenden Mehrheit Pascal Sprenger zu ihrem zukünftigen CEO gewählt. Sprenger wird seine neue Funktion am 1.Oktober 2026 als Nachfolger von Stefan Pfister antreten, der diese Position während der letzten zwölf Jahre innehatte. Pfister bleibt bis März 2027 innerhalb des KPMG-Netzwerks, bevor er externe Verwaltungsratsmandate übernimmt. Pascal Sprenger (46) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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