München (ots) -Mit großer Trauer gibt die Hanns-Seidel-Stiftung bekannt, dass Staatssekretär a. D. Dr. Alfred Bayer, Stiftungsvorsitzender von 1994 - 2004, gestern im Alter von 93 Jahren verstorben ist.Die Hanns-Seidel-Stiftung verliert mit ihm eine herausragende Persönlichkeit und eine Führungskraft, die die Geschicke unseres Hauses über viele Jahre maßgeblich geprägt hat."Mit dem Tod von Dr. Alfred Bayer verlieren wir eine profilierte Persönlichkeit, die den Bau unseres Konferenzzentrums am Stiftungssitz München initiiert, die internationale Projektarbeit der Stiftung weltweit ausgebaut und nicht zuletzt die politische Bildung in den 1990er-Jahren in den neuen Ländern vorangetrieben hat. Alfred Bayer gehörte bis zuletzt der Hanns-Seidel-Stiftung als Ehrenmitglied an und stand uns als Weggefährte und Ratgeber zur Verfügung", erklärt Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP.Der Termin für eine Trauerfeier in St. Bonifaz München steht noch nicht fest.Alfred Bayer wurde am 11. März 1994 zum Stiftungsvorsitzenden gewählt und war bis 1997 gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers Isar-Amperwerke AG. Zuvor war Bayer als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium tätig.In seinen beiden Amtsperioden als HSS-Vorsitzender bis zum Jahr 2004 wurden wegweisende Entscheidungen für die Stiftungsarbeit getroffen, die bis heute Wirkung zeigen. So wurde 2001 das Konferenzzentrum München eröffnet, der Franz Josef Strauß Preis geschaffen, den 1996 als erstes Henry Kissinger erhielt und die internationale Projektarbeit der Stiftung in Peru, der Mongolei, in Kroatien und in weiteren Ländern gestartet.Pressekontakt:Hubertus KlingsböglPressesprecherpresse@hss.deT. 089 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51081/6296591