Zürich - Die für 2027 angekündigten Sparmassnahmen hat die Schweizerische Rundfunkgesellschaft (SRG) am Mittwoch im Detail vorgestellt. Mittels Anpassungen von Strukturen, Prozessen, Produktionsmethoden und Partnerschaften sollen 80 Millionen Franken eingespart werden. Das ist weniger als bisher angenommen. Auf diese Weise könne das Programmangebot im öffentlichen Interesse bestmöglich erhalten bleiben, teilte die SRG mit. Dennoch seien Kürzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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