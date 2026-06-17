Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Medaro Mining beginnt luftgestützte geophysikalische Vermessung auf REE-Projekt Clay Howells West, Ontario



17.06.2026 / 19:14 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia - 17. Juni 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") berichtet über den Beginn einer hochauflösenden helikoptergestützten geophysikalischen Vermessung über seinem Seltenerdprojekt ("REE") Clay Howells West in Ontario. Die luftgestützte Vermessung wird von Geo Data Solutions GDS Inc. ("GDS") durchgeführt und soll magnetische, radiometrische/spektrometrische und geophysikalische VLF-EM-Daten über dem Konzessionsgebiet sammeln. Man geht davon aus, dass die Vermessung wichtige neue Datensätze liefern wird, um die Interpretation der lithologischen Kontakte, struktureller Merkmale, radiometrischer Reaktionen und potenzieller Explorationsziele, die mit REE-Mineralisierung assoziiert sind, zu unterstützen. Die geplante Vermessung wird nah beieinander liegende Traverslinien mit einem Linienabstand von rund 50 Metern und Verbindungslinien mit einem Abstand von rund 350 Metern umfassen. Die Vermessung soll abhängig von den endgültigen Flugbedingungen, betrieblichen Erwägungen und Sicherheitsanforderungen eine Datenerfassung von rund 1.036 Linienkilometern umfassen. GDS plant, die Vermessung mit einem helikoptergestützten System durchzuführen, das so ausgestattet ist, dass es Gesamtmagnetfelddaten, gammastrahlenspektrometrische Daten sowie VLF-EM-Daten sammeln kann.



Tabelle 1: Details zur luftgestützten geophysikalischen Vermessung Medaro berichtet außerdem, dass sein Bodenexplorationsprogramm auf dem REE-Konzessionsgebiet Clay Howells West gute Fortschritte macht. Das Bodenprogramm umfasst Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und Probeentnahmen, um Gebiete hoher Priorität zu bewerten, vielversprechende Lithologien und Alteration zu identifizieren sowie direkte Feldbeobachtungen zur Abgleichung mit den luftgestützten geophysikalischen Daten zu liefern. Nach Abschluss werden die Ergebnisse aus der luftgestützten geophysikalischen Vermessung und der laufenden Feldarbeiten zusammengestellt und in eine einzige Explorationsdatenbasis eingepflegt. Die kombinierte Interpretation wird für die genauere Definierung von Zielen hoher Priorität verwendet und wird die nächste Phase der Explorationsarbeiten auf dem REE-Konzessionsgebiet Clay Howells West lenken. Diese könnte weitere Prospektionsarbeiten, detaillierte Beprobung, Schürfgräben (Trenching) und/oder Festlegung von Bohrzielen umfassen, sofern dies gerechtfertigt ist. Vermessungsgeräte, Verfahren und Qualitätskontrolle Die luftgestützte geophysikalische Vermessung wird mit einem helikoptergestützten System durchgeführt, das hochauflösende magnetische, radiometrische/spektrometrische und VLF-EM-Daten sammeln kann. Das Vermessungssystem beinhaltet ein luftgestütztes Cäsium-Dampf-Magnetometer, ein Radiation Solutions RSX-5 Spektrometer für Kalium-, Uran- und Thoriummessungen, ein Mehrkanal-VLF-EM-System, Differential-GPS-Navigation, Radarhöhenmesser und eine magnetische Bodenstation zur Überwachung der tageszeitlichen magnetischen Schwankungen. Die Vermessungslinien sind in einem Abstand von rund 50 Metern geplant, wobei die Verbindungslinien einen Abstand von rund 350 Metern haben sollen. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehören die tägliche Überprüfung der digitalen Daten, die Kontrolle der Genauigkeit der Flugbahnen, die Überwachung der Flughöhe und -geschwindigkeit, die Synchronisierung der Daten aus der luftgestützten und der Basisstation mittels GPS-Zeit, die Überprüfung des magnetischen Rauschens und der tageszeitlichen Schwankungen sowie, falls nötig, erneute Befliegung, um fehlende oder nicht den Spezifikationen entsprechende Daten zu ersetzen. Die abschließende Verarbeitung umfasst Korrektur, Nivellierung, Rasterung und Zusammenstellung magnetischer, radiometrischer und VLF-Daten für die Interpretation und Festlegung von Zielen. Projekt Clay Howells West - Hintergrund und Möglichkeiten Das Projekt Clay Howells West befindet sich im Norden von Ontario, etwa 50 km nordnordöstlich von Kapuskasing, innerhalb des umfassenderen alkalischen Intrusiv-/Karbonatitkomplexes Clay Howells. Das Gebiet zeichnet sich durch Syenite, Karbonatite, massive Magnetiteinheiten, durch Verwerfungen alterierte Brekzien und Syenitbrekzien aus. Die historischen regionalen Datensätze weisen darauf hin, dass Teile des umfassenderen Komplexes mit magnetischen und radiometrischen Anomalien in Zusammenhang stehen. Die historischen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet reichen bis in die 1950er-Jahre zurück und konzentrierten sich weitestgehend auf magnetische Anomalien und nahegelegene Vorkommen. Das Unternehmen hält das Projekt für aussichtsreich hinsichtlich der Exploration von Seltenerdelementen; dennoch befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase, und es sind weitere Arbeiten nötig, um das Mineralpotenzial zu bewerten. "Der Beginn der luftgestützten geophysikalischen Vermessung ist ein wichtiger Schritt, um unser Verständnis des REE-Konzessionsgebiets Clay Howells West zu verbessern", sagte Mark Ireton, Chief Executive Officer und Direktor von Medaro Mining Corp. "Die Zusammenführung der hochauflösenden magnetischen, radiometrischen und VLF-EM-Daten mit den Ergebnissen unseres laufenden Bodenexplorationsprogramms wird eine stärkere technische Grundlage liefern, um Ziele für die nächste Arbeitsphase zu identifizieren und zu priorisieren." Das Unternehmen wird weitere Neuigkeiten bekannt geben, sobald die Daten aus der luftgestützten Vermessung verarbeitet und interpretiert worden sind und die Ergebnisse aus dem Feldprogramm erhalten und überprüft wurden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich das Projekt in einem frühen Explorationsstadium befindet. Verweise auf historische Explorationsarbeiten, die regionale Geologie, nahegelegene Vorkommen oder angrenzende Mineralisierungen dienen lediglich dem geologischen Kontext und weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt hin. Das Unternehmen hat nicht alle historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig überprüft, und solche Informationen sollten nicht als aktuelle Explorationsergebnisse erachtet werden. Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen. Im Namen des Unternehmens Mark Ireton

Chief Executive Officer & Direktor

Medaro Mining Corp.

220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.ireton@medaromining.com

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Abbildung 1: Ausrichtung der Fluglinien der Vermessung Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



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